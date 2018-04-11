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Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi

11 Nisan 2018 13:53

Sanatçı Esat Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi. Kabaklı'nın bilincinin açık ve genel durumunun iyi olduğı açıklandı. Sanatçıların Mehmetçiğe destek için Hatay'a yaptığı ziyarette yer alan Kabaklı'nın durumu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bilgi aldı. Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi. Kazada yaralanan Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sol kolunda kırık olan Kabaklı, Burdur'daki müdahalenin ardından tedbir amacıyla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, hastanede yaptığı açıklamada, "Şu anda bilinci açık, konuşuyor. Ailesi de şu an yolda gelmek üzere. Kolunda bir kırık var. Baş kısmında çarpmadan kaynaklı bir takım kesikler var. Arkadaşlarımız dikişlerini yaptılar. Göğsünde çarpmadan kaynaklı hafif bir kanama var. Bununla ilgili de hastayı Isparta Şehir Hastanesine nakledeceğiz. Şu anda çok şükür sağlığı ile ilgili endişe edilecek acil bir durum yok. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz." dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Vali Yılmaz'ı arayarak Kabaklı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Bu arada, kaza ve sonrası çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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