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Halk Ekmek yöneticisi Özgen Nama: Sancaktepe zabıtası Halk Ekmek büfesini kaldırdı, tam karşısına yeniden konumlandırdık

"Onlar ekmekle oynamaya devam ediyorlar"

15 Şubat 2021 08:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek AŞ. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Sarıgazi Mahallesi'ndeki büfenin kaldırıldığını, onun tam karşısına tekrar bir büfe yerleştirdiklerini söyledi. Nama, "Onlar ekmekle uğraşmaya devam ediyorlar" diye konuştu. 

İBB Halk Ekmek AŞ. yöneticisi Özgen Nama, dün Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir Halk Ekmek büfesinin hukuksuz olarak kaldırıldığını ifade etti. 

Nama, "Onlar ekmekle uğraşmaya devam ediyorlar. Biz de kaldırdıkları yerin tam karşısına, Büyükşehir'e ait olan iyi bir noktaya konumlandırdık. İhtiyaç sahibi bir kadın arkadaşımız işletiyor. Buradan her gün onlarca aile ücretsiz bir şekilde ekmek alıyor. Bu olaya maruz kaldığımız için çok üzgünüz" diye konuştu. 

 

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