Halil Sezai, tahliye edildi

Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai, ilk duruşmada tahliye edildi.

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sezai, kararla birlikte ilk celsede tahliye edildi.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları katıldı. Halil Sezai'nin savunması tamamlanmasının ardından avukatlar Sezai'nin tahliyesini talep etti.

İddianamede, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mahkemenin karara bağladığı davada, şarkıcı Halil Sezai 1 yıl 11 ay 17 gün ceza aldı. Kararla birlikte bir süredir tutuklu bulunan şarkıcı tahliye edildi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, 15 Eylül 2020 tarihinde saat 08.30 sıralarında Tuzla'da şüpheli Halil Sezai ile müşteki Hüseyin Meriç arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

İddianamede müşteki Hüseyin Meriç'in ifadesine atfen, Halil Sezai'nin elinde odun ile müştekinin ikamet ettiği konuta girerek, "Seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit ettiği, müştekiye vurduğu, bunun üzerine koşarak evin dışına çıktığı iddia edildi.

Halil Sezai'nin müştekinin evine girdiği yönündeki iddiayı kabul etmediği kaydedilen iddianamede, "Olay günü taraflar arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında şüpheli Halil Sezai'nin müşteki Hüseyin Meriç'e hitaben elinde bulunan yaklaşık 30 santimlik odun parçası ile tehdit ettiği, küfür ve hakaret ettiği, odun parçası, tekme ve yumruk ile yaraladığı, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı" kaydedildi.

Halil Sezai'nin Hüseyin Meriç'e ait konuta izinsiz bir şekilde, meşru olmayan bir amaç için girdiği, burada kaldığı, ikametin kapısında kapalı konumda bulunan sinekliğe zarar verdiği, Hüseyin Meriç'in dışarıya çıkması üzerine kendisinin de bir süre sonra dışarıya çıktığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin, "Alenen hakaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Ne olmuştu?

Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai , 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'iyi savcılık ifadesinin alınmasının için adliyeye çağırmıştı

Sezai'nin darp ettiği belirtilen komşusu Hüseyin Meriç'in dünkü açıklamasının ardından Halil Sezai de Twitter hesabından ilk açıklamayı yapmıştı.

Halil Sezai de, "Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok... Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandır anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin gezeceklerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize" ifadelerini kullanmıştı.

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