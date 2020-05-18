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Haliç, ileri teknoloji ile 4 yılda temizlenecek

18 Mayıs 2020 11:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki İSKİ Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi'nde incelemelerde bulundu ve çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyareti sırasında Haliç'in dibinden çıkarılan pisliğe dikkat çeken İmamooğlu, "Haliç'in dibindeki görüntü bu yani" dedi.  İmamoğlu, çalışmalarla ilgili İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı’dan bilgi aldı. Haliç’te yapılan çalışmaları İmamoğlu’na örnekler üzerinden anlatan yetkililer, dip taraması sırasında balık yuvalarının zarar görmesine dikkat ettiklerini söyledi. 

“Dregder” diye tabir edilen dip tarama gemisinin suya indirilişini izleyen İmamoğlu, inceleme gezisini şu sözlerle değerlendirdi:

Haliç'teki dip çamurunun süreci, uzun yılların konusu. Şu an burada yapılacak olan işlem, dip çamurunun sistematik bir şekilde, daha mekanik ve otomatik bir kurguyla toplanması.  Haliç'in içindeki çamur, dip tarama aracıyla, pompalanma sistemiyle buraya aktarılacak ve bir nevi, deniz suyuyla çamur birbirinden ayrıştırılacak. O çamurun daha kolay nakledilmesi sağlanacak. Bu süreç, Haliç'in sürdürülebilir bir biçimde temizlenmesini sağlamış olacak. Haliç, bize emanet. Bir bebek gibi bakılması gereken, İstanbul'un en özel ve güzel alanlarından biri. 4 yılda 280 bin ton çamur çıkarılacak. Şu anda öngörülen, haritada gördüğümüz kadarıyla, Haliç Köprüsü'ne kadar uzanan çamur birikintisinin, neredeyse yüzde 70-75'ini çözmüş olacağız. Bu, devam edecek."

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