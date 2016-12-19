Halep’teki Selçuklu-Memlük şaheseri Emevî Camii'nden geriye kalanlar

Halep'ten son gelen fotoğraflar, kentte tarihi ve dini öneme sahip Büyük Emevî Camii'nin dört yıl süren iç savaşta enkaza dönüştüğünü gösteriyor. Halep'te savaşın sona erdiği gün, kentin incisi Emevî Camii'ni son fotoğrafları da dünya ile paylaşıldı. Dört yıl boyunca iç savaşın şiddetli şekilde yaşandığı kentte, patlayan silahların kurbanlarından biri olan Selçuklu-Memlük şaheseri 926 yıllık camiiden geriye kalanlar, görenlerin içini acıttı. İşte Enkaza dönmüş avlu, yıkılmış duvarlar, yüzyıllardır ayakta duran külliyenin harabeye dönmüş hali...