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Halde uyuyan çalışanın telefonunu çaldı

18 Ekim 2020 12:33

Antalya’da haldeki bir işletme çalışanının uyuduğu sırada masadaki cep telefonlarının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Son derece rahat olduğu gözlenen hırsızın, telefonları almadan önce uyuyan çalışan gözlerine bakarak olayı gerçekleştirdiği görüldü.

Olay geçtiğimiz günlerde, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, haldeki işletmede sandalye üzerinde uyuya kalan çalışanın önündeki masada bulunan 2 cep telefonunu gözüne kestiren hırsız, işletmeye girdikten sonra bir süre ortalığı kolaçan etti. Ardından hiçbir şeyden haberi olmayan çalışanın yanına yavaş hareketlerle yanaşan hırsız, elini uzatıp bir süre çalışanın gözlerine baktı. Hırsız, cep telefonlarını cebine koyarak işyerinden ayrıldı.

Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesinde de, o sıra kapısı açık işyerinde kimsenin olmadığını gören bir şahıs, kapıdan içeri girerek masanın üstünde bulunan bir cep telefonunu alıp dükkandan çıktı. Şahsın kısa bir süre sonra ise dükkan sahibi tarafından yakalandığı öğrenildi. Her iki hırsızlık olayı, işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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