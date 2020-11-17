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'Hakikat: Şeyh Bedrettin' filminin fragmanı yayınlandı

Sanatçı Suavi filmde Şeyh Bedrettin'i canlandırıyor

17 Kasım 2020 12:48

İmece yapım yapımcılığında vizyona girmeye hazırlanan ve Anadolu tarihinin ilk eşitlikçi isyanını başlatan Şeyh Bedrettin’in hayatından kesitler sunacak olan 'Hakikat: Şeyh Bedrettin' filminin fragmanı yayınlandı. Hakan Alak’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde sanatçı Suavi, Bülent Emrah Parlak ve Saygın Soysal başrolleri paylaşıyor.

Merakla “Hakikat: Şeyh Bedrettin” filminin fragmanı yayınlandı!

Şeyh Bedrettin’in yaşamı

Çok uzun zaman önce yaşayan ama düşünceleriyle bir toplumun hafızasında yer eden “Hakikat” filminde, güçlü dram ögeleri de yerini alıyor. Anadolu’daki eşitlikçi isyanını başlatan ilk kişi olarak tarihe geçen Şeyh Bedrettin’in hayatını, Ali Şahin ve Hakan Alak birlikte kaleme aldı.



Hakan Alak’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Şeyh Bedrettin’e sanatçı Suavi hayat verdi.

Filmde Börklüce Mustafa’yı Bülent Emrah Parlak ve Torlak Kemal’i ise Saygın Soysal canlandırıyor.

Diğer rollerde ise Kerem Fırtına, Elif Nur Kerkük, Sinan Tuzcu, Ali Barkın ve Rıza Akın bulunuyor. 

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