Hakemin burnunu ısırdığı için hapis cezası alan futbolcu özür diledi

Trabzon'da, 2'nci Amatör Küme'de oynanan futbol müsabakası sırasında hakemin burnunu ısırdığı için yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen futbolcu 38 yaşındaki Ömer Kuşçu, Doğan Haber Ajansına konuştu. 28 yıllık futbolcu olduğunu ve hayatında ilk kez kırmızı kart gördüğünü anlatan Kuşçu, istem dışı talihsiz bir olay gerçekleştirdiğini belirterek, "Yaptığım doğru değildi, özür dilerim" dedi. Trabzon'un Maçka ilçesinin takımı olan Mulakaspor'un hem kurucusu hem de takım kaptanı olduğunu ifade eden Ömer Kuşçu, 28 yıllık futbol hayatında hiç kırmızı kart görmediğini söyledi. İstem dışı talihsiz bir olay yaşadığını anlatan Kuşçu, "Amatör futbol camiasının belki de en centilmen futbolcusu benim. 28 yıl futbol oynadım ve kırmızı kart görmedim. Olayların yaşandığı söz konusu maç gergin geçiyordu. Ben de sürekli hakeme yardımcı olmaya çalışıyordum. Gol attık ben sevinmedim, hakemin yanına giderek, 'Hocam maçı siz yönetin. Futbolcuların konuşmasına düdük çalmayın' dedim. Aradan 3 dakika geçti bana kırmızı kart gösterdi. 'Ne oldu hocam?' dedim, kafasını bana uzattı. O sırada burnu ağzıma geldi. Ben de o an nasıl olduysa burnunu dişlemişim. Nasıl olduğunun farkında bile değilim" dedi.