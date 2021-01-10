Hakemi 'Aslan Kral'daki gibi' havaya kaldıran oyuncu atıldı

Josaia Raisuqe isimli bir Fiji Rugbi Birliği futbolcusu 8 Ocak akşamı Pro D2'deki ilginç kutlaması sırasında hakemi yerden kaldırdığı için oyundan atıldı.

Beziers'nin Nevers'i Fransa'nın güneyinde ağırladığı ikinci lig maçının son anlarında konuk takım 30-25 öne geçti.

Nevers'in maç sonunda kazanmasıyla birlikte, Josaia Raisuqe olmak üzere, takımın oyuncuları çok sevindi.

Eski Stade Francais oyuncusu, hakemi tuttu ve kafasının üzerinden havaya doğru kaldırdı.

Independent Turkish'de yer alan habere göre, hakem Laurent Millotte, Raisuqe'nin bu hareketi sonrası onu oyundan attı.

Nevers'in baş antrenörü Xavier Pemeja, Raisuqe'nin kutlamasını kabul edilemez olarak açıkladı.

Canal+'e konuşan Pameja şunları söyledi:

"Kabul edilemez. Ligin disiplin kurulu tarafından cezalandırılacak.

Ben onunla ilgileneceğim. Bunu kabul edemem. Orada en sonda her ne yaşandıysa, çok kötü sonuçlanacak."

Olay sosyal medyada farklı tepkiler aldı. Bazı hayranlar Raisuqe'nin hareketinde komik bir yan görürken diğerleri tamamen şoke oldu.

Raisuqe kariyerinde ilk kez kötü nedenlerle gündeme gelmiyor. 26 yaşındaki oyuncu, 2017'de Stade Francais'den "ağır kötü davranış" nedeniyle kovulmuştu.