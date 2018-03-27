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Hakan Peker canlı yayını terk etti: Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji, yanlış yeri çekiyorsun!

27 Mart 2018 14:19

TRT Müzik'te yayınlanan 'Engelsiz Sahne' isimli programda ilginç anlar yaşandı. Engelli vatandaşların, ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaştığı programa bu hafta Hakan Peker konuk oldu. Eyüp Sultan Aylar isimli bir vatandaş ile aynı sahneyi paylaşan Hakan Peker, programda şarkı söylerken oldukça sinirlendi. Cnn Türk'ün internet sitesinde yer alan habere göre canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin ekrana kendisini getirmediğini eleştiren Hakan Peker, "Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji. Anladın mı? Yanlış yeri çekiyorsun" diyerek sahneyi terk etti. Programdan sonra Instagram hesabından bir video yükleyen Hakan Peker'in "Süper bir geceydi. Eyüp Sultan Aylar kardeşim de çok duygulu söyledi çok güzeldi" mesajını paylaşması dikkat çekti.

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