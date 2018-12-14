T24 LogoT24 Logo
Gün Olur

Hakan Aksay sordu, Ünal Çeviköz yanıtladı: Türkiye, Fırat'ın doğusunda riskli bir operasyona hazırlanıyor

14 Aralık 2018 15:05

CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında dış politikayla ilgili soruları yanıtladı. Suriye'deki gelişmelerle ilgili görüşlerini açıklayan Çeviköz, Türkiye'nin ABD ile YPG'nin ortak devriye yaptığı bölgelerde operasyona hazırlandığını vurgulayarak şöyle dedi: "Rusya, Türkiye'nin İdlib'te üstlendiği görevleri yerine getiremediğini söylüyor. Türkiye ise Fırat'ın doğusunda yeni ve riskli bir askerî operasyon yapmayı hedefliyor. Ülkenin temel öncelikleri ekonomik sorunlarken neden böyle bir harekâta hazırlanıldığını sormak gerekir." Türkiye'nin artık hukuk devleti olmaktan çıktığını ve AB sürecinde de geriye gittiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı, bununla birlikte Rusya ve İran'la konjonktürel işbirliğinin, geleneksel ittifak anlayışını değiştirmemesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Sosyal demokrasinin tüm dünyada ve Batı'nın demokratik özgürlükler ortamında gerilediğine işaret eden Çeviköz, CHP'nin ise özgürlükten yoksun şartlarda güçlü bir sosyal demokrat parti olarak ayakta durduğunu ve yerel yönetimlerden başlayarak genele doğru bir yürüyüş başlatabileceğini savundu.

ETİKETLER

hakan aksayt24ünal çevköztürkiyefıratrisklioperasyonchpakpsavaşsuriyetürkiyesöyleşi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Şubat 2020

CHP Ankara Kongresi'nde cinsiyetçi söylem ortalığı karıştırdı; kürsüye pet şişe atıldı

Erdoğan'ın AKP'ye katılan yeni üyeyle yaptığı telefon konuşması salonda kahkahaya neden oldu

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı; neden özel hayata karışıyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Erdoğan'ı eleştirdiğim için tehdit ediliyorum

Fotokapana takılan o görüntüler binlerce beğeni aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24