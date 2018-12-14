Hakan Aksay sordu, Ünal Çeviköz yanıtladı: Türkiye, Fırat'ın doğusunda riskli bir operasyona hazırlanıyor

CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında dış politikayla ilgili soruları yanıtladı. Suriye'deki gelişmelerle ilgili görüşlerini açıklayan Çeviköz, Türkiye'nin ABD ile YPG'nin ortak devriye yaptığı bölgelerde operasyona hazırlandığını vurgulayarak şöyle dedi: "Rusya, Türkiye'nin İdlib'te üstlendiği görevleri yerine getiremediğini söylüyor. Türkiye ise Fırat'ın doğusunda yeni ve riskli bir askerî operasyon yapmayı hedefliyor. Ülkenin temel öncelikleri ekonomik sorunlarken neden böyle bir harekâta hazırlanıldığını sormak gerekir." Türkiye'nin artık hukuk devleti olmaktan çıktığını ve AB sürecinde de geriye gittiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı, bununla birlikte Rusya ve İran'la konjonktürel işbirliğinin, geleneksel ittifak anlayışını değiştirmemesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Sosyal demokrasinin tüm dünyada ve Batı'nın demokratik özgürlükler ortamında gerilediğine işaret eden Çeviköz, CHP'nin ise özgürlükten yoksun şartlarda güçlü bir sosyal demokrat parti olarak ayakta durduğunu ve yerel yönetimlerden başlayarak genele doğru bir yürüyüş başlatabileceğini savundu.