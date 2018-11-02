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Gün Olur

Hakan Aksay sordu, Musa Özuğurlu Suriye konusunda oluşturulan İstanbul Dörtlüsü'nü anlattı

02 Kasım 2018 21:01

Suriye uzmanı gazeteci Musa Özuğurlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle kurulan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da toplanan Dörtlü Zirve'yi, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında yorumladı. ABD'nin Suriye ile ilgili oluşturduğu Rusya karşıtı "küçük grup"ta Türkiye'yi istememesi sonucunda Erdoğan'ın iki Avrupalı ülke ve Rusya ile birlikte dörtlü zirveyi topladığını belirten Özuğurlu, dört ülkenin Suriye'ye bakışının birbirinden epeyce farklı olduğunu vurguladı. Suriye'de 2015'ten itibaren inisiyatifin Rusya ve İran'da olduğunun altını çizen Özuğurlu, Esad'ın geleceği ve İdlib operasyonu konusunda, Rusya'nın tavrının diğer üç ülkeden (Almanya, Fransa ve Türkiye) çok farklı olduğunu kaydetti. "Üç ülke İdlib'e askeri harekata karşı, ama Rusya vazgeçmeyecek" diyen Özuğurlu, Ankara'nın Batı ile Rusya arasında kaldığını ve arayış içinde bulunduğunu dile getirdi.

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