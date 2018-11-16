Hakan Aksay sordu, Kadri Gürsel yanıtladı: Gazetecilik komada, ama gerçek gazeteciler var oldukça öldü diyemeyiz

Gazeteci yazar Kadri Gürsel, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında yeni çıkan kitabı ve medyanın durumuyla ilgili soruları cevapladı. Gürsel, kısa süre önce çıkan 'Ben De Sizin İçin Üzgünüm' adını taşıyan kitabında ülkenin, medyanın durumunu ve kendi mesleki öyküsünü anlattığını dile getirdi. Kitabını "bir gazetecinin yazma ve konuşma kararlılığı, mesleğini ifa etme azmi ile onu konuşturmama ve yazdırmama ısrarı arasındaki çatışmanın ürünü" olarak niteledi. Gürsel, kendisinin ve gazeteciliğin başına gelenlerin ülkedeki genel durumla ve hukuktan uzaklaşılmasıyla paralellik taşıdığına işaret ederek okurlarına ve seyircilerine "bütün bunların nelerin habercisi olduğunu görmeleri" çağrısında bulunduğunu dile getirdi. Gazeteciliğin komada olduğu yorumunu yapan Kadri Gürsel, "ama ülkedeki son gerçek gazetecinin de konuşmaya ve yazmaya devam ettiği şartlarda gazetecilik öldü demiyorum” diye konuştu. Türkiye'de ana akımın kalmadığını, iktidar medyasının ise geniş kitlelere hitap etmediğini söyleyen Gürsel, devamla gazeteciliğin siyasi aktivistlikle bağdaşmayacağının altını çizerek "gazeteci profesyonel, meslek etiğine bağlı ve bağımsız olmalıdır" dedi.