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Gün Olur

Hakan Aksay sordu, Ersin Kalaycıoğlu yanıtladı: AKP 2009’da yüzde 8 oy kaybetmişti, benzer bir durum olabilir

11 Ocak 2019 03:00

Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Ersin Kalaycıoğlu, Hakan Aksay’ın Gün Olur video söyleşi programında yerel seçimlerle ilgili soruları yanıtladı. Ekonomik sorunların seçmeni etkilediğini, ancak 24 Haziran 2018 seçimlerinden bu yana çok büyük değişimlerin yaşanmadığını belirten Kalaycıoğlu, “İktidar partisi 2009’daki seçimlerde, 2007’ye göre yaklaşık yüzde 8 oy kaybetmişti. Benzer bir durum 31 Mart’ta gündem gelebilir. AK Parti o zaman kaybettiği oyu 2011’de tekrar kazanmıştı, çünkü seçmen ekonomik krizin geçici olduğunu düşünmüştü. Seçmen ekonomik sorunları geçici mi görüyor yoksa ümitsiz bir durum olarak mı algılıyor, bu önemli. Ümitsiz gördüğünde yeni arayışa girer” dedi. Kalaycıoğlu, Türkiye’de 1961 Anayasası'yla başlayan, yerel siyasal hayatın gelişmesi, valilik ve belediye başkanlığının ayrılması, belediye başkanlarının seçimle gelmesi, 1980 Anayasası’ndan sonra Büyükşehir Yasası ile birlikte yaşananlar gibi unsurlarla beslenen sürecin, son dönemde geriye çevrildiğini, merkezileşmenin ağır bastığını vurguladı. Bugünkü ortamı değerlendirirken “biz yerel seçim değil, yerel-genel seçim yapıyoruz” diyen ve siyasi bloklaşmanın demokrasinin önünü tıkayan tehlikeli bir eğilim olduğunu kaydeden Kalaycıoğlu, muhalefetin tutumuyla ilgili olarak da “iktidarın söylemlerine yanıt vermeye devam edecek mi etmeyecek mi; mesele burada” yorumunu yaptı.

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