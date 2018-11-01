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Gün Olur

Hakan Aksay sordu, Ercan İnan kapatılan Vatan gazetesini anlattı: 300 kişiyle başlayıp, 60 kişiye düşmüştük

01 Kasım 2018 22:50

Vatan gazetesi köşe yazarı Ercan İnan gazetenin kapatılma haberini sosyal medya yoluyla ilk duyuran kişi olmuştu. Hakan Aksay'ın ‘Gün Olur' video söyleşi programına katılan İnan, yaşanan konjonktürde Habertürk'ün ardından Vatan'ın da kapanmasının dijital medyanın giderek güçleneceğinin işaretleri arasında olduğunu vurguladı. Vatan deneyiminin sonlandırılmasının hüzün verici olduğunu belirten İnan, şöyle konuştu: “16 yıl önce 300 kişiyle başlamıştık. En son 60 kişiye düşmüştük. Umarım özellikle genç arkadaşlarımız için iş imkanları yaratılır.” Vatan köşe yazarı Ercan İnan, gazetenin bugünkü son sayısında okurlarla vedalaşırken “Tarafsızlık gazeteciliğin olmazsa olmazıyken, başka bir Türkiye şekillendi gitgide. Taraf olmayan bertaraf oluyordu. Bizim de maceramız buraya kadarmış.” diye yazmıştı.

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