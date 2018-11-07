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Gün Olur

Hakan Aksay sordu, Aydın Engin yanıtladı: Çözüm süreci hakkında çok konuşuluyor ama ortada fol yok yumurta yok

07 Kasım 2018 17:57

T24 yazarı Aydın Engin, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında siyaset gündemini değerlendirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çözüm sürecine karşı çıkan konuşmalar yapmasının şaşırtıcı olmadığını söyleyen Engin, "Ama ortada fol yok yumurta yok; çözüm sürecine ilişkin işaretler olarak yorumlanan açıklamalara rağmen masaya oturulacağına ilişkin ciddi bir gelişme bulunmuyor" dedi. "Kürt sorunu artık sadece Türkiye'ye özgü değil, birçok ülkenin aktör olduğu uluslararası bir sorun haline geldi" yorumunu yapan T24 yazarı, özellikle Ortadoğu'daki gelişmelere dikkat çekti ve Suriye'nin kuzeyinde Kürtler olmadan çözüm bulunamayacağını gören ABD'nin Türklerle Kürtleri barıştırma çabası içinde olabileceğine işaret etti. Yerel seçimler öncesi siyasi dengeleri değerlendiren Engin, şöyle dedi: "AKP-MHP ittifakı bence bitmedi, sadece yerel seçimlerde bir ittifak olmayacak. İki parti de birbirine muhtaç. MHP'nin amacı sadece Meclis'e milletvekili sokmak değil, aynı zamanda devlet kadroları arasına kendi militanlarını sokmak." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin belediye başkan adaylarını henüz belirlemediğini vurgulayan Engin, iktidarın İstanbul'da kendi adayını belirlemek için önce CHP adayının açıklanmasını beklediği görüşünü savundu.

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