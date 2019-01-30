T24 LogoT24 Logo
Gün Olur

Hakan Aksay sordu, Akdoğan Özkan yanıtladı: Suriye’de istikrarın anahtarı aşiretlerde

T24 yazarı Akdoğan Özkan, Hakan Aksay’ın Gün Olur video söyleşi programına konuk oldu

30 Ocak 2019 00:00

T24 yazarı Akdoğan Özkan, Hakan Aksay’ın Gün Olur video söyleşi programında Suriye’deki gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

Suriye’nin geleceği tartışılırken öne çıkarılan aktörlerin, genellikle Cenevre ve Astana süreçleriyle dış güçler olarak değerlendirildiğine işaret eden Özkan, Arap dünyasında orta ve uzun vadede daha etkili faktörlerin kabileler ve aşiretler olduğunu vurguladı.

“Yedi aile bir araya geldiğinde bir soyu, yedi soy bir araya geldiğinde bir aşireti ve 12 aşiret bir araya geldiğinde bir kabileyi oluşturuyor” diye sözlerine devam eden Özkan, Suriye’nin hemen hemen yarısının aşiretler ve kabileler dengesine dayandığını belirtti.

Geçen Aralık ayı sonlarında Ankara’nın desteğiyle yaklaşık 150 kadar aşiretten bin kişilik bir toplantı düzenlendiğini, Şam yönetiminin de kısa süre önce Arap ve Kürt aşiretlerini bir araya getirdiğini ifade etti.

Astana Süreci’nin karşılıklı pazarlıklar ve uzlaşmalarla ilerlediğini kaydeden T24 yazarı, TSK’nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarına karşılık, onlarla aynı sıralarda Halep’in ve Şam yakınlarındaki Doğu Guta’nın Esad yönetiminin kontrolüne geçtiğini hatırlattı.

Suriye’nin 2011’den beri süren savaş sonucunda büyük bir yıkım içinde olduğunu, 530 bin kadar insanın hayatını kaybettiğini, ülkenin yeniden kurulması için 250 milyar dolar gibi rakamların gerektiğinin dile getirildiğini söyleyen Özkan, Çin’in bu yatırımlar konusunda istekli olmadığını, Rusya’nın böyle bir parası olmadığını, Suriye'nin yeniden inşa sürecine katılacak olan devletlere izni verecek gücün ABD olduğunu savundu.

ETİKETLER

Hakan Aksay sorduAkdoğan Özkan yanıtladı: Suriye’de istikrarın anahtarı aşiretlerde

Diğer Videolar

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti

Fırtınada türbülansa giren uçakta panik anları

'Filozof' Atakan sosyal medyanın gündeminde: Eğitim ve adalet sistemini düzeltmeliyiz

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi karartmasın, bu mafya rejimi 2020'yi bitiremeyecek

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2020

Murat Sabuncu ve Aydın Engin, Gezi kararını yorumladı: "Öyle sanıyorum ki duruşma aralarında telefonlar iyi çalıştı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Nihal Olçok Çağlayan ve Erdoğan ailesinin fotoğrafını paylaşarak "Sakal geldi,...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24