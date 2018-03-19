Hadise'den klibine ‘erotik' diyen RTÜK'e: Beni kimse korkutamaz, kadının sesiyim

Fransız model Aurelien Muller'in rol aldığı Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi RTÜK'ten ceza alan Hadise, "RTÜK ceza verecekse de verir. Kadınlar bu konuda eziliyor. Erkek sanatçıların öpüşmeli, sevişmeli sahneleri daha çok. Bu konuda hiç susmayacağım. Kadının sesiyim" dedi. Posta'da yer alan habere göre Hadise, dün (18 Mart 2018) Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunan Hadise geçen günlerde çıkardığı yeni klibinde montla kamera karşısına geçti. Klibine RTÜK tarafından getirilen yasak hakkında konuşan Hadise şunları kaydetti: “Beni kimse korkutamaz. İstediğimi yaparım, özgür bir sanatçıyım. RTÜK ceza verecekse de verir. Kadınlar bu konuda eziliyor. Erkek sanatçıların öpüşmeli, sevişmeli sahneleri daha çok. Bu konuda hiç susmayacağım. Kadının sesiyim.”