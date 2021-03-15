Hadi Özışık, kendisine 'iktidar yanlısı' diyen İyi Partili Dervişoğlu'na böyle tepki gösterdi: İktidar yanlısı bir gazeteci değilim

İktidara yakınlığı ile bilinen, İnternetbhaber Yayın Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, katıldığı televizyon programında “Ben gazeteci olarak buradayım” dediği sırada kendisine gülen İyi Parti İzmir milletvekili ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'na tepki gösterdi.

HaberTürk'te katıldığı programda, Dervişoğlu'nun 'gazeteyim' sözlerine gülmesine ve kendisine 'iktidar yanlısı gazeteci' denmesine tepki gösteren Özışık, “Ben iktidar yanlısı bir gazeteci değilim” dedi.

Canlı yayında yaşanan tartışmanın devam etmesi üzerine Dervişoğlu, "Ya iktidar yanlısı bir gazetecisiniz diyorum. Niye bundan alınıyorsunuz ki" diye sordu.

Özışık, zaman zaman Meral Akşener'i de savunduğunu söyleyerek iktidar yanlısı olmadığı konusunda ısrarını sürdürdü.