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Hadi Özışık: Aldığım bilgiye göre Sayın Erdoğan videoya çok sert tepki göstermiş; özellikle de Hamza Dağ'a...

"İki parti de kaldırılması için kendi arasında anlaşmaya varmış olabilir"

07 Mayıs 2021 21:18

T24 Video Haber Merkezi

AKP'nin CHP'ye yönelik 'Yalan üretim merkezi' videosunun AKP'nin resmî hesabından silinmesi hakkında konuşan İnternetHaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık, "Kesin olmayan ve aldığım bir bilgiye göre Sayın Erdoğan bu paylaşımı beğenmemiş, sevmemiş. Çok sert tepki gösterdiğini duydum" dedi. Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a da 'çok sert tepki gösterdiğini' duyduğunu ifade etti. 

HaberTürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu 'Enine Boyuna' programında konuşan Özışık "İki parti de kaldırılması için kendi arasında anlaşmaya varmış olabilir" diye konuştu. 

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