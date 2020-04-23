Habur çayı taştı, çay kenarındaki tarla ve ahırlar sular altında kaldı

Şırnak’ta sağnak yağış sonucu bir ilçenin yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle onlarca ahır sular altında kalırken vatandaşlar hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış, ilçede bulunan Habur çayının coşmasına neden oldu. Debisi yükselen çay ilçeye bağlı Ayvalık köyünde yolu kapattı. Dere kenarında bulunan onlarca tarla ve ahır sular altında kaldı. Vatandaşlar hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Ayvalık karakol komutanlığına bağlı ekipler ilçeye gitmekte olan sürücüleri güvenli bölgede bekletirken yolun açılması için suların durulması bekleniyor.

İlçe yaşayan Mehdi Yüce adında bir vatandaş her yıl bu vakitlerde taşkınların yaşandığını söyledi. Yüce, ‘’Yıllardır bölgede böyle oluyor. Yağış olunca habur çayı debisi yükseliyor. Bahçemiz sular altında kaldı. duvar yapılacak deniyor ama kaç yıldır duvar yapılamadı. ‘’dedi.