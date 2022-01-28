Habertürk'ten, Kılıçdaroğlu'nun yayına bağlanma talebinin reddedildiğine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, HaberTürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Bakan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediyeler hakkındaki iddiaları üzerine CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, canlı yayına bağlanmak istedi. Canlı yayına bağlanmayan Başarır'ın Habertürk TV'ye tepki göstermesinin ardından eleştirilere cevap veren Ersoy, "Kılıçdaroğlu'ndan talep gelmedi" dedi.

HaberTürk TV yayınında ekrana verilen ve okunan açıklamada, "Habertürk'ü arayan CHP yetkililerine, Ulaştırma Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarına karşılık iddia sahibi Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap vermek istediği takdirde yayına bağlanabileceği belirtildi. Ancak Sn. Kılıçdaroğlu yerine, Sn. Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yayına katılması istendi. Yayında Sn. Başarır ile ilgili cevap hakkı kullandırılacak hiçbir boyut olmaması sebebiyle CHP yetkililerinin bu isteğinin karşılanamayacağı ancak Sn. Kılıçdaroğlu'nun iddia sahibi olarak dilerse yayına katılabileceği tekraren iletildi. Fakat Sn. Kılıçdaroğlu'ndan bu yönde bir talep gelmedi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun HaberTürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olduğu yayına bağlanarak yanıt vermelerinin engellediğini belirten CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Gerçeklerden bu kadar korkmayın!" diyerek tepki göstermişti.