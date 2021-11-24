Habertürk'te "Erzurum'da ekmek yok" diyaloğu: "Pasta.."

HaberTürk TV'de konuklar arasında bulunan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, 'Kübra Par'la Açık ve Net' programında yaşanan ekonomik sorunları dile getirirken Erzurum'da yaşanan ekmek sorununu dile getirdi. Şahin, "Erzurum'un tamamında ekmek üretimi yapılmıyor. 2 gündür ekmek üretimi gerçekleşmiyor" dedi.

Araya giren Nagehan Alçı "2-3 gündür (ekmek üretilmiyorsa) Erzurumlular ne yapıyorlar?" diye sordu. Şahin bu soruya "Başka illerden ekmek tedarik ediyorlar" şeklinde cevap verirken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "Pasta.." diyerek lafa girmesiyle stüdyoda gülümsemeler oldu.

Söz konusu anlara açıklık getirmeye çalışan Par ise, "Pasta mı yiyorlar?" diye bir espri yapıldı da… Erzurumlular kızmasınlar bize" dedi.