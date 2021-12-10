Habertürk sunucusu Ersoy: Tuvalet kağıdı 130 lira yazıyordu şok oldum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son 10 günde piyasaya üçüncü kez müdahale etti. Bu gelişmeyi izleyiciye duyuran Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, vatandaşın belini büken son zamlara da isyan etti. Habertürk'te 'Manşet' programını sunan Mehmet Akif Ersoy, Merkez Bankası'nın piyasalara müdahale haberini verdikten sonra zamlara tepki gösterdi.

Zamların vatandaşı doğrudan etkilediğini söyleyen Ersoy, tuvalet kağıdına ödediği rakama şaşırdığını belirtti. Doları işaret ederek, "Nerede duracak bu? Bunun bir yerde durması gerekmez mi? Hakikaten stres oluyoruz. Bu vatandaşı o kadar doğrudan ilgilendiren bir şey haline geldi ki. Çok konuşuldu sosyal medyada ama yaşadığım için söylüyorum. Alışveriş yapıyorum, tuvalet kağıdı 130 lira yazıyordu, şoke oldum." diyen Mehmet Akif Ersoy'a, Prof. Dr. Arzova'nın yanıtı, "Süte baktığımız zaman 6.90'dan aldığımız süt 15 lira. Yani hayatımızı doğrudan etkiliyor." oldu.