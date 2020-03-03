Çin İstanbul Başkonsolosu'ndan gazeteci Kübra Par'a 'hassasiyet' uyarısı: Ölenler rakam değil, can

Habertürk'te yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programına konuk olan Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı.

Program sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı ile Çin nüfusunu kıyaslayan gazeteci Kübra Par "Aslında Çin'in nüfusunu göz önünde bulundurunca bu çok çok küçük bir rakam" ifadelerini kullandı. Cui Wei ise Dünya Sağlık Örgütü'nün hassasiyetini hatırlatarak "Dikkat edin bunlar rakam değildir. Bunlar candır" dedi.

Wei, Çin'de Koronavirüs(Covis-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 912 olduğunu, virüs taşıyanların ve bu şüphe ile gözetim altında tutulanların sayısının ise 80 binin üstünde olduğunu söyledi.

Kesinleşen vaka sayısının son bir haftada giderek düşmeye başladığını ifade eden Wei, virüsün ilk çıktığı günden bu yana ilk defa taburcu edilen kişi sayısının, tedavisi devam eden kişi sayısını geçtiğini belirtti.