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Haberin Var Mı İnsiyatifi: Karalama kampanyaları sürerken hapsedilen gazetecilerin cevap hakkı yok

11 Haziran 2020 14:22

Haberin Var Mı İnsiyatifi, tutuklu gazetecilerin durumuna dikkat çekmek için bir basın açıklaması yaptı. Gazetecilerin tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen nedenlere dikkat çekilen ve hazırlanan bir video ile yayınlanan açıklamada, "Geçmişteki kumpas davalarındaki yöntemlerle gazeteciler susturulmaya, hakikat yok edilmeye çalışılıyor. Basın, ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik bu saldırılara karşı sessiz kalmayacağız, susmayacağız" denildi.

Haberin Var Mı İnsiyatifi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İktidar sadece kendisini alkışlayan ve hedef aldıklarını karalayan bir medya düzeni oluşturdu. Halka gerçekleri ulaştırmanın gayesindeki gazeteciler yıllardır büyük baskı altında. Bir haber yaptığı için gazetecinin kapısını sabaha karşı polis çalıyor, hakimler tutuklama kararları veriyor. Yandaş medyada iftira dolu karalama kampanyaları sürerken dört duvar arasında hapsedilen gazetecilerin cevap hakkı yok. Bir MİT haberi gerekçe gösterilerek tutuklanan Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik 98 gündür Silivri Cezaevi’nde tecrit altında. Son olarak Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel gözaltına alındı. Geçmişteki kumpas davalarındaki yöntemlerle gazeteciler susturulmaya, hakikat yok edilmeye çalışılıyor. Basın, ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik bu saldırılara karşı sessiz kalmayacağız, susmayacağız."

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