Haberin Var Mı İnisiyatifi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde de 'Gazetecilik suç değildir!' dedi

Cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılması için kampanyalarını sürdüren Haberin Var Mı İnisiyatifi, '3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde yaptığı açıklamada,"Hukuka, akla ve vicdana aykırı kumpas ve iftiraları reddediyoruz, gazetecilik suç değildir. Gazetecileri serbest bırakın" dedi.

Haberin Var Mı İnisiyatifi tarafından '3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye’de ‘özgür basın’ ve ‘basın özgürlüğü’ son on yılda artan şekilde baskı ve tehdit altında"

Son on yılda 11 binden fazla gazetecinin işsiz kalmasını, bağımsız medya kurumlarına ilan ambargosu uygulanmasını ve milyonlarca lira para cezası kesilmesini bir kenara koysak dahi Türkiye, dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke.

Bütün bunlar yetmez gibi, Korona salgını günlerinde yapılan infaz düzenlemesinden kadın cinayeti sanıkları, tecavüz zanlıları ve çocuk istismarcıları dahi yararlandı. Düşman hukukuna tabi tutulan tutuklu gazeteciler ise kapsam dışında bırakıldı.

100’den fazlası gibi, son hapis dalgasında tutuklanan Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Aydın Keser, Murat Ağırel gazetecidirler.

İfşa edilmiş bir olayı haberleştirdikleri için troller tarafından hedef gösterildiler ve sulh ceza mahkemeleri tarafından tutuklandılar.

Tüm bu absürtlükler muktedirleri tatmin etmemiş olmalı ki Hakan Aygün, bir tweet attığı, sadece esprili bir tweet attığı için hapse atıldı.

Şimdi dört duvar arasında, tel örgülerle kapatılmış avlularda baharın gelişini hissetmeye çalışıyorlar.

Hukuka, akla ve vicdana aykırı kumpas ve iftiraları reddediyoruz, gazetecilik suç değildir. Gazetecileri serbest bırakın.

Yaşasın özgür ve bağımsız gazetecilik!"