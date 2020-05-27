Haberin Var mı İnisiyatifi, tutuklanan gazeteciler için 9 yıl öncesini hatırlattı: Aynısı oldu

Haberin Var mı İnisiyatifi, “MİT mensubunun kimliğini ifşa ettikleri" gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler için 9 yıl önce yine Odatv'ye yapılan operasyon sonrası tutuklanan gazetecilerin davasını hatırlatan bir video hazırladı. Yapılan açıklamada, "Daha önce de iddianameler daha avukatlar bile görmeden iktidara yakın yayın organları tarafından servis ediliyordu yine öyle oldu. Ve yine tutukluluk cezaya dönüştürüldü.

Biz bu kumpası daha önce de görmüştük" denildi.

İnisiyatif'in hazırladığı videoda 9 yıl önce yapılan tutuklamalar hatırlatılarak, "Aynısı oldu" denildi. Haberin Var mı İnisiyatifi'nden yapılan açıklama şöyle:

"“MİT mensubunun kimliğini ifşa” ile suçlanan gazeteci arkadaşlarımız için hazırlanan iddianame kabul edildi… ve yine bize “biz bu filmi daha önce görmüştük” demek düştü. Pek çok gazeteci benzer kumpaslarla yıllarca hapiste kaldı. Bu davada tutuklanan arkadaşlarımızdan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu da 9 yıl önce benzer kumpaslarla hedef haline getirilmişti.

İktidara yakın isimler yine bu kumpaslara bugün olduğu gibi çanak tutmuştu. Başlatılan kumpas soruşturmalarıyla sabahın köründe kapıya dayanan polisler, bugün de arkadaşlarımızın kapısındaydı.

Daha önce de haberlerle iftiralar atarlardı, bugün de canlı yayınlardan, ayan beyan çekilen görüntülerden “casusluk” iftirası atıyorlar.

Gazeteci Barış Pehlivan cezaevinde darp edildi. Yok denilen delil ortaya çıktı. Bile bile suçun üstünü örttüler.

Daha önce de iddianameler daha avukatlar bile görmeden iktidara yakın yayın organları tarafından servis ediliyordu yine öyle oldu. Ve yine tutukluluk cezaya dönüştürüldü.

Biz bu kumpası daha önce de görmüştük."

9 yıl önce ne olmuştu?

OdaTV intenet sitesinin yöneticisi gazeteci Soner Yalçın, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve editör Ayhan Bozkurt Ergenekon soruşturması kapsamında 14 Şubat 2011'de gözaltına alınmıştı. Sorgularının tamamlanmasının ardından mahkeme, "terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ait gizli belgeleri temin etmek ve yayınlamak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamasıyla Yalçın, Pehlivan ve Terkoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Gazeteciler Metris Cezaevi'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen editör Bozkurt, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.