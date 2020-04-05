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Haberin Var Mı İnisiyatifi: Gazetecilerin serbest bırakılması için harekete geçin

05 Nisan 2020 15:19

Haberin Var Mı İnisiyatifi, TBMM'ye gelecek olan yeni infaz paketine ilişkin yasa tasarısında gazetecilerin kapsam dışı bırakılması üzerine hazırladığı bir video ile açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, yeni tip Koronavirüs salgınına rağmen sokaklarda haber yapmaya devam eden basın mensuplarına da dikkat çekilerek, "100’den fazlası ise demir parmaklıklar ardında, hapishanelere virüs girmeden çıkar mıyım diye umutla bekliyor. Salı günü TBMM yeni infaz düzenlemesini görüşecek, pakette gazetecilere tahliye yok" denildi.

Haber yapma, yazı yazma, görüş açıklama ve tweet atmanın 'terör' ile ilişkilendirildiği ifade edilen açıklamada, "Kaçakçıların, dolandırıcıların, uyuşturucu tacirlerinin serbest kalacağı düzenlemeye dahil edilmediler. Yetkili yetkisiz herkese sesleniyoruz, hapisteki gazetecilerin virüs tehdidi ile yüzleşmeden serbest bırakılması için harekete geçin" denildi.

 

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