Haberin Var Mı İnisiyatifi: Gazeteciler karanlık ilişkileri deşifre ettiği için hapiste

Cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılması için kampanyalarını sürdüren Haberin Var Mı İnisiyatifi, MİT mensubunun cenaze haberini yayınladıkları için “MİT yasasını ihlal” gerekçesiyle tutuklanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç'ın için açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, gazetecilerin "karanlık ilişkileri deşifre ettiği için" hapiste olduğu ifade edilerek "Gazeteciler, haberleriyle iktidarı rahatsız ettikleri, karanlık ilişkileri deşifre ettikleri, halkın haber alma hakkını savundukları için hapiste" denildi.

Cezaevindeki gazeteciler için hazırlanan bir video ile yayınlanan açıklama şöyle:

"Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, Gülen cemaatinin devlet içindeki yapılanmasını anlattıkları için sahte belge ve yalan iddialarla 2011’de tutuklandı. 19 ay hapiste kaldılar.

Hapiste bile gazetecilikten, yazmaktan vazgeçmediler. Anlattıkları gerçekler dikkate alınsaydı, 15 Temmuz’a engel olunabilirdi.

Terkoğlu ve Pehlivan, devletin kadrolarına başka tarikatların, çetelerin yerleştiğini anlatmaya korkmadan devam ettiler. Yargıda “FETÖ borsası”nı ortaya çıkardılar. Beraber yazdıkları Metastaz kitabı, tüm engellemelere rağmen çok satan listesine girdi.

Başarıları, gerçekleri yazmaları, onları bir kez daha hedef haline getirdi. Tetikçiler görevdeydi.

Susturma operasyonu için bahane “MİT yasasını ihlal” oldu. OdaTV’de muhabir Hülya Kılınç’ın yaptığı MİT görevlisinin cenazesi haberini fırsat bildiler. Oysa “ifşa” söz konusu değildi, bu bilgiler kamuoyuna zaten malolmuştu. Önce Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı. İfadeye çağrılan Barış Pehlivan da ertesi gün yürüyerek gittiği adliyede tutuklanarak hapse gönderildi.

Aynı haberi yayınlayan Yeni Yaşam Gazetesi Yayın Yönetmeni Aydın Keser ve Yazıişleri Müdürü Ferhat Keser ile Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel de tutuklandı.

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Tıpkı cemaatin etkin olduğu günlerdeki gibi, kamuoyu detayları yine sızdırma yöntemiyle öğrendi. İddianame, önce iktidarın propaganda gazetelerinde yayınlandı. Henüz avukatların göremediği iddianameye göre, tutuklu altı gazeteciyle birlikte, cenaze fotoğrafının kaynağı olduğu belirtilen bir belediye görevlisi ile Almanya’da yaşayan ve sosyal medya paylaşımıyla konuyu aktaran gazeteci Erk Acerer, hem “MİT Kanunu’na muhalefet” hem de “devlete ait gizli bilgileri yayınlama” ile suçlanıyor.

Gazeteciler, haberleriyle iktidarı rahatsız ettikleri, karanlık ilişkileri deşifre ettikleri, halkın haber alma hakkını savundukları için hapiste.

Gazetecilere özgürlük için sesimize ses katın!"



