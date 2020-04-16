Haberin Var Mı İnisiyatifi: Gazeteciler hemen şimdi serbest bırakılsın

Haberin Var Mı İnisiyatifi TBMM'den geçerek yasalaşan ve 100 bine yakın hükümlünün yaralanacağı af yasasında gazetecilerin kapsam dışı bırakılmasına tepki gösterdi. Düzenlemede yer alan ve MİT tarafından cezaevindeki kişilerin ifadesinin alınması yolunu açan ayrıntıya da dikkat çeken Haberin Var Mı İnisiyatifi, "Yasa yapıcılar son dönemde tutuklanan 6 gazeteciyi kapsam dışında bırakmak için MİT yasasına karşı suçları gece yarısı tasarıdan çıkarmıştı. Ancak gazeteci arkadaşlarımızın avukatları mevcut infaz yasasının bu haliyle de gazetecileri kapsadığı görüşünde" dedi.

Salgının cezaevlerine yayılması ile birlikte yaşanan tehliye dikkat çekilen açıklamada, "Denetimli serbestlik süresi bu suçlama yönünden üç yıla çıkarıldı. Bunun anlamı yargılama sonunda en üst sınırdan ceza verilse bile altı gazeteci kapalı cezaevine girmeyecek. Koronavirüs salgınını sıçradığı cezaevlerinde tutulmaya devam eden gazetecilerin tahliyesinin önünde hiçbir engel yok" denildi.