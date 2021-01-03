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Haberin Var Mı İnisiyatifi: 2021’e girerken, hapishanede haksız yere tutulan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz

"Sadece 2020'de neler yaşadık, gelin yakından bakalım"

03 Ocak 2021 19:55

Haberin Var Mı İnisiyatifi geride bıraktığımız 2020 yılında basın özgürlüğüne kısıtlama ve saldırılar, şiddetlenerek sürdüğünü belirterek Türkiye'de gazeteciliğin sansürleme, kriminalize etme ve cezalandırma yöntemiyle engellenmeye çalışıldığını vurguladı. 

İnisiyatif, 2021 yılı için de "Binlercesi baskı altında çalışan, yüzlercesi yargılanan, onlarcası hapishanede haksız yere tutulan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz" ifadelerini kullandı. 

 

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