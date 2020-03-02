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"F 16'lar İdlib semalarında kalp işareti yaptı" fotoğrafı 2006'ya ait çıktı

02 Mart 2020 15:36

Görevlerini 'İnternetteki şüpheli bilgileri inceleyen doğrulama platformu' Teyit.org'un incelemesine göre, Habertürk televizyonunda, Akşam gazetesinin manşetinde ve bazı haber sitelerinde paylaşılan ve 'Türk F-16’larının İdlib semalarında çizdiği bir kalbi' gösterdiği iddia edilen fotoğraf, 2006 yılında Britanyalı akrobasi pilotlarının yaptığı bir gösteriye ait. Ayrıca fotoğraftaki görüntünün de montajlanarak elde edildiği ortaya çıktı. 

Fotoğrafı güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Twitter üzerinden paylaştı ve Ağar, fotoğrafın komandolar tarafından İdlib’deki Serakib-Neyrab üssünde çekildiğini belirtti. 

Ağar’ın yaptığı paylaşım, 30 binden fazla beğeni, 7 binden fazla da retweet aldı.

"Fotoğraf, iki akrobasi uçağının gösterisinden"

Fotoğrafın Amerikan fotoğrafçılık ajansı Getty Images üzerinden ulaşılabilen orijnal versiyonunun açıklamasında ‘iki akrobasi uçağının havada romantik bir gösteri yaptığı’ yazıyor.

Fotoğrafı çekense Geraldine Rowe. Rowe’un Flickrhesabından görsele dair diğer bilgilere de ulaşılabiliyor.

Fotoğraf, 3 Haziran 2006’da Britanya’da çekilmiş. Görsele yakından bakıldığında, uçakların F-16 olmadığı da anlaşılıyor.

Orijinal fotoğrafta yeryüzü de görünmüyor; iddia konusu görselde bu bölüm sonradan eklenmiş. 

Fotoğraf bir kitap kapağında da kullanılmış

Fotoğrafların satın alınabildiği bir site olan Getty Images'de fotoğrafları, mevcut izinlerine göre ticari metalar ya da reklamlarda da kullanmak mümkün.

Kalp sembolünün göründüğü bu fotoğraf da, 2010 yılında “Sen Olmasaydın Ben Ne Yapardım?” kitabının İspanyolca baskısında kapak fotoğrafı olarak kullanılmış.

 

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