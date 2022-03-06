HaberTürk sunucusu Talu 'Siz emekli askersiniz' dedi, Prof. Taşansu Türker yanıt verdi: Değilim...

Habertürk TV’de, Oylum Talu, Ukrayna Özel Yayını'nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşansu Türker’i ağırladı.

Oylum Talu “Siz aynı zamanda emekli askersiniz… Biraz askeri hareketliliği de değerlendirmek istiyorum sizle” diyerek söze başlayınca Prof. Dr. Taşansu Türker "Emekli asker değilim" diye yanıt verdi.

Talu bunun üzerine "Biliyorum değilsiniz ama, şundan kaynaklı söyledim. Açıklamalarınız, yaklaşımlarınız askeri hareketlere de çok yakın ve çok net bir şekilde, açık bir şekilde aktardığı için söyledim. Biraz askeri hareketliliği de konuşalım diye bir girizgah yaptım aslında…” ifadelerini kullandı.

Türker bu sözler üzerine ise “Askeri konular benim hayatta en az bildiğim konulardır. Askerlik, istihbarat, polisiye mevzular… Kitap erbabı olduğum için herhalde… Başka akıl dünyalarıdır onlar. Ama bilmemenin verdiği rahatlıkla, kendi bildiğim alana çekmek şartıyla konuşabilirim” diye konuştu.