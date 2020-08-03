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HaberTürk canlı yayınında bu kez de köpek havlama sesi duyuldu!

03 Ağustos 2020 13:39

Son dönemde HaberTürk ekranlarında canlı yayınlar sırasında duyulan seslere bir yenisi daha eklendi. Programda; Mete Yarar'ın konuştuğu esnada ise stüdyoda köpek havlama sesi duyuldu.

Veyis Ateş'in sunduğu "Habertürk gündem" programına; gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, Emekli asker Mete Yarar ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu konuk oldu.

Programda; Mete Yarar'ın konuştuğu esnada ise stüdyoda köpek havlama sesi duyuldu. Havlama sesi Oral Çalışlar'ın mikrofonundan gelirken, Veyis Ateş araya girip daha önceki programlarda yaşanan yellenme kazalarına atıfta bulundu.

Ateş, "Oral abi, bu program seslere karşı duyarlı bir program. Dolayısıyla bunun bir köpek sesi olduğunu lütfen senden duymak isteriz" ifadelerini kullandı.

TIKLAYINIZ - HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu

TIKLAYINIZ - Canlı yayında ikinci kez yellenme benzeri ses duyuldu; Veysi Ateş'ten açıklama geldi

TIKLAYINIZ - Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme benzeri ses duyuldu

 

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