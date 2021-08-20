Haber-Sen: Kamu emekçilerine verilen en düşük maaş en az yoksulluk sınırı olan, 9 bin 13 lira olmalı

KESK’e bağlı Haber-Sen Ankara 2 No’lu Şube, 2022-2023 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından önce taleplerini açıkladı. Ankara Altındağ’daki PTT şubesi önünde yapılan açıklamada, “Kamu emekçilerine verilen en düşük maaş en az yoksulluk sınırı olan, 9 bin 13 lira olmalı” denildi.

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Hükümet zammını al başına çal” pankartının arkasından yapılan açıklamada, şunlar söylendi:

"Pandemide yaşanan ekonomik kayıplar karşılanmalıdır.”

“Covid-19 işçiler, emekçiler ve yoksul halklar için kabusa dönmüştür. İşçiler ölümle karşı karşıya kalmıştır. Bir yandan ‘evde kal’ kampanyaları diğer yandan işe gitmek zorunda olan yüzbinlerce işçi, emekçi kitleleri hiçbir önlem almadan bütün pandemi kuralları hiçe sayılarak çalışmak zorunda kalmıştır. Yaşanan ekonomik kayıplar karşılanmalıdır.”

Açıklamada, şu talepler sıralandı:

“-Emekçilere ayrım yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilmelidir.

-Gelir vergisi yüzde 15’de sabitlenerek, gelir adaleti sağlanmalıdır

-Güvencesiz çalışanlar kadroya alınmalı ve eşit işe eşit ücret uygulaması hayata geçirmelidir.

-Tüm personele yılda en iki kez giysi yardımı yapılmalı ve ikramiye verilmelidir.

-Büyükşehir tazminatı uygulaması yapılmalıdır.

-Grevli toplu sözleşme önündeki yasal engeller kaldırılmalı, özgür demokratik bir toplu sözleşme ortamı sağlanmalıdır.

-İhraçlara ve açığa almalara son verilmeli ve ihraç edilenler görevlerine iade edilmeli.

-Yıpranma hakkı önündeki yasal engeller kaldırılmalıdır.

-Torpil ve insan kayırmaya son vererek, sınavsız atamalar kaldırılmalı ve liyakate uygun işe alım yapılmalı.

-Kamu emekçilerine verilen en düşük maaş en az yoksulluk sınırı olan, 9 bin 13 lira olmalı.

-Kadın emekçilere uygulanan mobbing, ayrımcılık, şiddete son verilmeli. Uygulayanlar hakkında etkili ceza soruşturması yürütülmeli.”