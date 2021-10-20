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Güvenlik kameralarına yakalanmamak için hırsızlık yapmadan önce provasını yaptı

Şahsın yaptığı provayı izleyen market sahibi, “Güle güle otursun ve kendi kaçışını izlesin” dedi

20 Ekim 2021 15:14

Gözüne kestirdiği koltuğu alacağı sırada güvenlik kameralarını fark eden şahsın yaptığı provayı izleyen market sahibi, “Güle güle otursun ve kendi kaçışını izlesin” dedi.
 
Antalya’da cadde üzerinde Selim Erden’e ait marketin önünden geçen hırsızlık şüphelisi, dışarıya konulan koltuğu gözüne kestirdi.
 
Koltuğa yaklaşınca güvenlik kameralarını fark eden kişi, geldiği yola doğru geri dönerek hazırlık yapmaya başladı. Bir süre koltuğu nasıl alacağını düşünen şüpheli, ardından ceketiyle yüzünü kapatarak hızlı adımlarla ilerlediği marketin önünden koltuğu alarak uzaklaştı.
 
Şahsın yaptığı tüm hazırlık ve hırsızlık eylemi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
 
Kaynak: İHA
güvenlikprova

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