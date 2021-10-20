Güvenlik kameralarına yakalanmamak için hırsızlık yapmadan önce provasını yaptı

Antalya’da cadde üzerinde Selim Erden’e ait marketin önünden geçen hırsızlık şüphelisi, dışarıya konulan koltuğu gözüne kestirdi.
Koltuğa yaklaşınca güvenlik kameralarını fark eden kişi, geldiği yola doğru geri dönerek hazırlık yapmaya başladı. Bir süre koltuğu nasıl alacağını düşünen şüpheli, ardından ceketiyle yüzünü kapatarak hızlı adımlarla ilerlediği marketin önünden koltuğu alarak uzaklaştı.
Şahsın yaptığı tüm hazırlık ve hırsızlık eylemi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA