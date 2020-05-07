Gürgen Öz'den İGDAŞ göndermesi: Adam kalpten bağlı bize, hissediyor bizim adımıza

Oyuncu Gürgen Öz, yüksek fatura şikayetleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan İGDAŞ'ı eleştirdi. Mizahi bir dille İGDAŞ'ın kestiği faturalara gönderme yapan Öz, “Doğalgaz faturası geldi 2 aylık, yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben İGDAŞ çalışanlarının, müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum. Adam kalpten bağlı bize, hissediyor bizim adımıza. ‘Bu bu kadar yakar’ diyor. Öyle seviyorlar bizi.”

Ne olmuştu?

EPDK tarafından, İstanbul’da ikamet eden doğalgaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikâyetlerini tek tek incelenmesi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğinin tespit edilmesi gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı.

İGDAŞ’tan 3 Mayıs tarihinde doğalgaz faturalarına ilişkin bir açıklama yapılmış, "EPDK kararlarına uygun olarak kurumumuzca kıyasen fatura düzenlenmemektedir. Daha önce de olduğu gibi gerçek tüketim üzerinden ve sayaçlar yerinde okunarak fatura oluşturulmaktadır” ifadeleri kullanılmıştı.