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Gürcistan’da Koronavirüs'le mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

19 Mart 2020 13:20

Gürcistan'da halk balkon ve pencerelere çıkarak, Koronavirüs salgınında hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te şehir sakinleri akşam saatlerinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkıp, günlerdir Koronavirüs hastalarını tedavi eden doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi. Binlerce kişinin alkış gösterisi sırasında Gürcistan'ın milli marşı da çalındı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle ülkelerdeki vaka sayısı artarken, Gürcistan’da virüs teşhisi konulan kişi sayısı 40’a ulaştı.
İtalya, İspanya ve Fransa’da başlayan alkışlı destek, dün ayrıca Belçika ve Bosna Hersek’te de yapıldı.

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