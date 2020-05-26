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Gürcistan Cumhuriyeti, 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

26 Mayıs 2020 17:04

Gürcistan Cumhuriyeti, 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Gürcistan Cumhuriyeti’nin 102'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başkent Tiflis'e yakın Vaziani Askeri Üssü’nde tören düzenlendi. Korona virüs salgını nedeniyle geleneksel bir kutlama yapılmazken, askeri üste gerçekleştirilen törene, Gürcistan Cumhurbaşkanı Georgia Salome Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gakharia, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, korona virüs salgınına karşı ciddi bir mücadele verdiklerini ifade ederek, “Bu kriz sırasında da kanıtladığımız gibi, zor dönemlerde birleşme yeteneğine sahip bir milletiz. 26 Mayıs birliğin ve beraberlik ile elde edilen zaferin sembolüdür. Bu beraberlik sonucu da bağımsızlığımızdır. Bugün, yeteneklerimize ve geleceğimize her zaman olduğundan daha fazla inanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Giorgi Gakharia ise, “102 yıl önce Ulusal Konsey, Bağımsızlık Yasasını kabul etti ve ülkenin daha da gelişmesine yönelik en önemli adımı attı. Bu, Gürcistan’ın en önemli günü” ifadelerini kullandı.

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