T24 LogoT24 Logo
Haberler

Günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda

18 Nisan 2022 10:42

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da, aç kalan ayı ailesi yine yerleşim birimlerine indi. Ormandan Sarıalan bölgesine gelen ayı ailesi günübirlikçi tatilcilere panik yaşattı. O anlar kameralarla kayıt altına alındı.

Kar kalınlığının 83 santimetre olduğu Uludağ'da ormandaki hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor.
Aç kalan ayılar Sarıalan'da orman köşklerinin bulunduğu alana inerek çöp kovalarında yemek aradı. Tatil yapmak için Uludağ'a gelen günübirlikçilerin, ayıları karşılarında gördüklerinde yaşadıkları panik ve şaşkınlık kameralara yansıdı.

BursaUludağtatilcilerin ayı paniği

Diğer Videolar

Ali Babacan: Güzel günler mazide kalmadı, ilk seçimlerden sonra daha da güzel günleri yaşayacağız

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Paylaştığınız mesaja dikkat: Tek tıkla 3 yıl hapis

Fetihtepe'de suyu kesilen anne: Engelli çocuğumu yıkamak için ablama gidiyorum

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den arazi tepkisi: Bu memleket sizin babanızın malı mı?

Ailesinin 12 milyon lirasını kriptoda kaybeden kayıp genç, 18 gün sonra Müge Anlı'da ortaya çıktı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24