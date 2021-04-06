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Günlerce hastane kapısında beklediği sahibi hayatını kaybetti... "Pamuk onu yalnız bırakmadı; karnını doyurup hep geri geldi"

"Hastane önünden ayrılmadı yaşadığı şeyler kolay değil”

06 Nisan 2021 19:46

Ordu’da yaşayan Mehmet Çakmak evinde maç izlerken sinirlenerek kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın Pamuk isimli köpeği 14 gün boyunca hastane önünde bekleyerek, sahibini yalnız bırakmadı. Taburcu olduktan 21 gün sonra tekrar fenalaşan Mehmet Çakmak (81) yaşamını yitirdi. Pamuk’un da sahibinin cenazesine katılanların arasından ayrılmaması dikkat çekti.

Ordu’nun Altınordu İlçesi Şahincili Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Çakmak 13 Mart akşamı Galatasaray’ın HES Kablo Kayserispor ile yaptığı maçı izlerken kalp krizi geçirdi. 14 gün boyunca hastanede kaldığı süre içerisinde Pamuk isimli köpeği hastane önünde sahibi Çakmak’ı bekledi. Sağlık görevlileri ve çevredekilerin ilgi odağı olan sevimli köpek, 14 gün sonra taburcu olan sahibi ile birlikte evine döndü. Çakmak ev istirahatinde tekrar rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bu kez yaşamını yitirdi. Mehmet Çakmak’ın cenazesi evine getirildi. Köpeği Pamuk’un üzüntüsü ve cenazeye katılanların arasından ayrılmaması dikkat çekti.

"Eve gidip karnını doyurup geri geldi"

Babasının koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu ifade eden Metin Çakmak, “Babam 13 Mart akşamı maç izlerken, maçın ilk yarı gidişatını beğenmedi ve çok sinirlendi. Maçın sonunda Galatasaray galip geldi, ama babam maç bittikten 10 dakika sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırdık. Kalp krizi geçirdiğini öğrendik. 14 gün hastanede yattı. Babamın Pamuk isimli köpeği, onu yalnız bırakmadı. Karnını doyurup geri geldi ve hastane önünden ayrılmadı yaşadığı şeyler kolay değil” diye konuştu.

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