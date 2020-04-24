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Güney Afrika Devlet Başkanı'nın 'maske takma çabası' sosyal medyada gündem oldu

24 Nisan 2020 17:34

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyşla ilgili halkı bilgilendirmek için ekran başına geçen Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa konuşma yapacağı sırada maskesini takmakta zorlandı. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Küresel tehdit haline gelen yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart’tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanan Güney Afrika'nın Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın maske imtihanı ülkede gündem oldu.

Ramaphosa, koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapmak için kameranın karşısına geçti. Konuşmasına başlamadan önce maskesini bir türlü takamayan Devlet Başkanı Ramaphosa zor anlar yaşadı.

Maske takmak için uğraş veren Ramaphosa'ın o anları sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Güney Afrika’da şu ana kadar 3 bin 953 vaka bildirilirken, ölenlerin sayısı 75’e yükseldi.

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