Güneş'in en net görüntüleri çekildi

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli Federal Araştırma Kurumu Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Güneş yüzeyinin en net fotoğrafını yayınladı.



NSF'nin resmi internet sitesinde yayınlanan 36 bin 500 kilometrekare alanı kapsayan fotoğraf, Güneş yüzeyine ait bugüne kadar çekilmiş en net fotoğraf olma özelliğini taşıyor. Fotoğrafın çekiminde kullanılan Inouye Solar adlı teleskopun 4 metrelik bir aynaya sahip olduğu ve dünyanın en büyük solar teleskobu olduğu bilgisi paylaşıldı.