Güneş ile Yerküre’nin 24 saati…

Japonya'nın Himawari-8 uydusunun 24 saatte çektiği fotoğraflarıyla, Yerküre'nin Güneş'le bir günlük dansını gösteren bu video ortaya çıktı. Al Jazeera’de yer alan habere göre, uydu fotoğrafçılığı uzmanı Charlie Loyd, Japonya'nın Himawari 8 uydusunun 24 saatte çektiği fotoğraflardan bir video derledi. Yerküre'nin 24 saatlik yolculuğunu 12 saniyeye sıkıştıran bu video, 7,200 kat hızlandırılmış. Pasifik Okyanus, Avustralya ve Asya'nın bazı kısımları ile Antarktika kıtalarını kapsayan görüntülerin tamamı, 3 Ağustos 2015 gününe ait. Görüntülerde saatte 285 kilometre hıza varan, 5. kategori Süper tayfun Hanna gözlemleniyor. Hava durumu uydusu Himawari, gün boyu bu tayfunu izliyordu. Görüntülerde Dünya'nın sabitmiş gibi görünmesinin sebebi ise, uydunun yerdurağan (geostationary) olması. Yani uydu, Dünya ile aynı hızda, onun yörüngesinde dönüyor.