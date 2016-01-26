T24 LogoT24 Logo
Haberler

Güneş ile Yerküre’nin 24 saati…

26 Ocak 2016 12:43

Japonya'nın Himawari-8 uydusunun 24 saatte çektiği fotoğraflarıyla, Yerküre'nin Güneş'le bir günlük dansını gösteren bu video ortaya çıktı. Al Jazeera’de yer alan habere göre, uydu fotoğrafçılığı uzmanı Charlie Loyd, Japonya'nın Himawari 8 uydusunun 24 saatte çektiği fotoğraflardan bir video derledi. Yerküre'nin 24 saatlik yolculuğunu 12 saniyeye sıkıştıran bu video, 7,200 kat hızlandırılmış. Pasifik Okyanus, Avustralya ve Asya'nın bazı kısımları ile Antarktika kıtalarını kapsayan görüntülerin tamamı, 3 Ağustos 2015 gününe ait. Görüntülerde saatte 285 kilometre hıza varan, 5. kategori Süper tayfun Hanna gözlemleniyor. Hava durumu uydusu Himawari, gün boyu bu tayfunu izliyordu. Görüntülerde Dünya'nın sabitmiş gibi görünmesinin sebebi ise, uydunun yerdurağan (geostationary) olması. Yani uydu, Dünya ile aynı hızda, onun yörüngesinde dönüyor.

ETİKETLER

yerküregüneyuydu fotoğraflarıhimawari

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ocak 2020

HDP İstanbul İl Örgütü'nden ateş açılması sonrası açıklama: Partimizi hedef alan saldırıların müsebbibi iktidardır

Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin çekimleri başladı

Cem Yılmaz: Memlekette bütün kötülükleri yapan 3 kişi var: Ben, Tarkan ve Athena Gökhan

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu: "Türk dostlarım, oturmaya mı geldik!"

Aşırı yüklü traktör ikiye ayrıldı; işte o anlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24