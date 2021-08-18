Gündem olan sokak röportajı: Eğitim sistemini eleştiren gençler karşısında, zor anlar yaşadı

Bursa'da yapılan bir sokak röportajı sırasında gençlerle yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Eğitim sistemini eleştiren ve hükümetin politikalarından memnuniyetsizliklerini dile getiren gençlere karşı çıkanların öne sürdüğü tezler, röportaj sırasında çevrede bulunanları da güldürdü.

Eğitim sisteminin kötü olduğunu savunan ve düzeltilmesi gerektiğini söyleyen gençlere "Samsundan geldim, çayı önündeki koltuğa koyuyorsun dökülmüyor. Yollar güzel o biçim" yanıtını veren kişiye gençler, "Çayın bununla ne alakası var" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Video: TOLER MEDYA