Günde 20 bin çağrıya yanıt veriyorlar: İhbarları ispiyon saymayın, can kurtarıyor

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon çağrı telefonunun geldiği İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ‘155 Polis İmdat' hattına gelen bazı ihbarlar güldürdü. ‘Aşırı süratli otomobil kullanan sürücülerin birbirini ihbar etmesi', ‘Otomobilin arka koltuğuna uzanan kurt köpeğinin dışarıya çıkartılması','Saatlerin alınması ardından saatin kaç olduğunu soran bir kişi' ve ‘Gökyüzünde ne olduğu bilinmeyen bir cismin ne olduğunu soranlar' gibi ilginç isteklerde bulunuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, '155 Polis İmdat' hattında görevli yaklaşık 100 polis memuru bir yandan şehirde yaşanan asayiş olaylarıyla ilgilenirken, bir yandan da vatandaşlardan gelen ilginç şikayet ve taleplerle karşılaşıyor. Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ‘155 Polis İmdat' hattı yöneticisi Komiser Yardımcısı Gökhan Çamurcu ,DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında çağrı merkezine yaklaşık 8 milyon ihbar geldiğini söyledi. Çamurcu, “Çağrıların en yoğun olarak geldiği dönem yaz ayları olan Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bu aylarda günde 50 bin çağrı alıyoruz. Kış aylarında ise günde yaklaşık olarak 20 bin çağrı alıyoruz. En yoğun çağrı aldığımız saatler hafta içi 14.00-22.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 14.00-04.00 saatleri arasında çağrı alıyoruz" dedi.