T24 LogoT24 Logo
Haberler

Günde 20 bin çağrıya yanıt veriyorlar: İhbarları ispiyon saymayın, can kurtarıyor

26 Şubat 2018 14:10

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon çağrı telefonunun geldiği İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ‘155 Polis İmdat' hattına gelen bazı ihbarlar güldürdü. ‘Aşırı süratli otomobil kullanan sürücülerin birbirini ihbar etmesi', ‘Otomobilin arka koltuğuna uzanan kurt köpeğinin dışarıya çıkartılması','Saatlerin alınması ardından saatin kaç olduğunu soran bir kişi' ve ‘Gökyüzünde ne olduğu bilinmeyen bir cismin ne olduğunu soranlar' gibi ilginç isteklerde bulunuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, '155 Polis İmdat' hattında görevli yaklaşık 100 polis memuru bir yandan şehirde yaşanan asayiş olaylarıyla ilgilenirken, bir yandan da vatandaşlardan gelen ilginç şikayet ve taleplerle karşılaşıyor. Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ‘155 Polis İmdat' hattı yöneticisi Komiser Yardımcısı Gökhan Çamurcu ,DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında çağrı merkezine yaklaşık 8 milyon ihbar geldiğini söyledi. Çamurcu, “Çağrıların en yoğun olarak geldiği dönem yaz ayları olan Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bu aylarda günde 50 bin çağrı alıyoruz. Kış aylarında ise günde yaklaşık olarak 20 bin çağrı alıyoruz. En yoğun çağrı aldığımız saatler hafta içi 14.00-22.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 14.00-04.00 saatleri arasında çağrı alıyoruz" dedi.

ETİKETLER

çağrıgünde 20 bin çağrıpolis imdat155 polis imdatemniyet müdürlüğü

Diğer Videolar

Oğuzhan Özyakup, ilk maçının 2. dakikasında attığı golle ev sahibi takımını öne geçirdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24