Günboyu Gazetesi yazarı Fatih Ergin paylaştı: "Selin yıktığı Bozkurt'a gönderilen yardım kolileri Gebze'de 'seçilmişlere' dağıtılıyor"

Günboyu Gazetesi yazarı Fatih Ergin, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderilen yardım kolilerinin Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildiğini ve burada AKP'lilere dağıtıldığını iddia etti.

Üzerinde 'AFAD' ve 'Bozkurtlu kardeşlerimize geçmiş olsun' yazılı bir kamyon dolusu yardım kolisinin görüntülerini paylaşan Ergin, paylaşımına "Selin yıktığı Bozkurt'a gönderilen yardım kolileri, selin hiç uğramadığı Sinop Gerze'de sosyal yardımlaşmanın deposuna istiflendi. Kolileri bazı insanlar araç ve pazar arabaları ile evine götürdü! Aldığım bilgi, o 'seçilmişlerin' AKP üyesi olduğu! Söyleyecek söz bulamıyorum!" ifadelerini ekledi.