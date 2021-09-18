'Günaydın' tartışmaları sonrası, Şener Şen'in o sahnesi yeniden gündem oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “günaydın” sözüyle yapılan selamlaşmayı cahiliye dönemi adeti olarak yorumlamasının ardından başlayan tartışmaların ardından, Şener Şen'in Dolap Beygiri filminden 'günaydın' sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Ali Erbaş, “Ramazan Günlükleri” adlı kitabında “Cahiliye döneminde insanlar, ‘Sabahınız hayat olsun’ gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın, tünaydın’ ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar” ifadesini kullandı. Ardından başlayan tartışmaların ardından sosyal medyada Şener Şen'in oynadığı filmden bir sahne gündem oldu.

Söz konusu sahnede, Dolap Beygiri filminde Şener Şen'in canlandırdığı karaktere 'günaydın' diyen bir adama karşı, 'Selamın Aleyküm' şeklinde cevap vermesi yer alıyor.