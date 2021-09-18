T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Günaydın' tartışmaları sonrası, Şener Şen'in o sahnesi yeniden gündem oldu

18 Eylül 2021 10:23

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “günaydın” sözüyle yapılan selamlaşmayı cahiliye dönemi adeti olarak yorumlamasının ardından başlayan tartışmaların ardından, Şener Şen'in Dolap Beygiri filminden 'günaydın' sahnesi sosyal medyada gündem oldu. 

Ali Erbaş, “Ramazan Günlükleri” adlı kitabında “Cahiliye döneminde insanlar, ‘Sabahınız hayat olsun’ gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın, tünaydın’ ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar” ifadesini kullandı. Ardından başlayan tartışmaların ardından sosyal medyada Şener Şen'in oynadığı filmden bir sahne gündem oldu. 

Söz konusu sahnede, Dolap Beygiri filminde Şener Şen'in canlandırdığı karaktere 'günaydın' diyen bir adama karşı, 'Selamın Aleyküm' şeklinde cevap vermesi yer alıyor.

TIKLAYIN - Ali Erbaş’a göre “Günaydın” demek cahiliye dönemi adeti
günaydınşener şenyeşilçamfilm

Diğer Videolar

Bakan Soylu direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı: 'Bi Hareketine Bakar Hayat'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Kasım 2021

Meksikalı balıkçının vasiyeti gerçekleştirildi: Kamyonetiyle gömüldü

Milli Park yetkilileri ölü ayıyı bulunduğu yerden kaldırdı

Yere muz kabuğu atan sürücünün aracına muz kabuğunu geri attı

Motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya fırladığı feci kaza kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24