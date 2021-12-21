Gün ağarmadan kuyruğa giriyorlar; "Artık ekmek de yiyemeyeceğiz, bittik biz"

İstanbul’da, dar gelirli vatandaşlar, ucuz ekmek alabilmek için gün ağarmadan Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruğa giriyor. Alacakaranlıkta büfenin önünde ekmek sırasının gelmesini bekleyen bir vatandaş, "Paramız pul oldu. O kadar emek verdik yazıktır. 76 yaşındayım o kadar ağır işlerde çalıştım böyle bir şey görmedim" dedi. Halk Ekmek kuyruklarına inanmayanlara bu görüntülerin gösterilmesini isteyen 77 yaşındaki bir başka vatandaş ise "Dün öğlen burada 150 metre kuyruk vardı. Hele ikindiden sonra hiç alınmıyor" diye konuştu. Vatandaşlardan, "3 çocuğum var kombiyi yakmaya korkuyorum" diyen de "Emekli maaşıyla ne yapabilirim? Mecbur halk ekmeği alıyorum. Artık ekmek de yiyemeyeceğiz bittik" diyen de oldu.

Vatandaşlar şunları söyledi;

"Paramız pul oldu her gün zam"

“Paramız pul oldu. Olmaması lazım bunun. O kadar emek verdik yazıktır. Bugün 1 lirayı hurdacıya verdiğin zaman kendi değerinden üstün parayla alınamıyor. Ben 76 yaşındayım o kadar ağır işlerde çalıştım böyle bir şey görmedim. Her gün zam her gün zam. Milletimiz için çok kötü bir şey. Ben istiyorum ki herkes insan gibi yaşasın herkes alabilsin.

"Bu milletin hali ne olacak Allah yardımcımız olsun"

Bu milletin hali ne olacak böyle bilmiyorum. Allah milletin yardımcısı olsun kızım.

"İnanmayanlara gönderin görüntüleri"

İnanmayanlara gönderin bunu (görüntüleri). Millet buraya keyfinden mi geliyor? ben 77 yaşındayım niye geldim? Dün öğlen burada 150 metre kuyruk vardı. Hele ikindiden sonra hiç alınamıyor.

Diğer ekmek pahalı alamıyoruz, emekliyiz. Hastayım ameliyatlıyım ne yapayım, nereye gideyim? Bir sürü yine ameliyat olacağım, param yok emekli maaşıyla ne yapabilirim? Mecbur halk ekmeği alıyorum, başka ne alabilirsin? Artık ekmek de yiyemeyeceğiz. Bittik. Tarım olmazsa biz ekmeksek, biçmezsek bu ekmeği nasıl alacağız? Bu bir şov değil işin gerçeği.

Dün hastane çıkış ekmek alacağım, bir kuyruk geri vazgeçtim. Çünkü benim ikizlerim var komşuya emanet etmişim, ekmek kuyruğuna giremedim. Bakkaldan bir ekmek alıyorsun 2,5-3 lira. Kiracı adamsın, tek kocan çalışıyor 3 çocuk var. Allah herkese yardım etsin. O kadar çok pahalılaştı ki hayat, Allah fakirin yardımcısı olsun. Devlet başkanları cebini dolduruyor olan millete oluyor. Sesimizi duyurduğunuz için Allah sizden razı olsun. Ama konuşsak ne yazar ki yine aynı şey yine aynı şey. Milleti düşünen yok. Kiramızı nasıl veriyoruz? Benim 3 tane küçük çocuğum var, kombi yakmaya korkuyorum nasıl ödeyeceğim diye. Aman hava biraz güzel oldu mu hemen ben kombimi kapatıyorum. Düşünün nelerden kısar olduk. Bizim için önemli değil ama gelecek nesillere ben çok üzülüyorum. Allah herkese yardım etsin.

"Mücadele etsen suç, onun için kemerleri sıkıyoruz"

Berbat hiçbir şeye ulaşamıyorum mücadele etsen suç. Onun için kemerleri sıkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ömrümüzün sonuna kadar da sıkacağız bu gidişle.

Bütçeme uygun olduğu için ve geçim sıkıntısı çektiğimiz için... Şu an bir evde 6 kişi yaşıyoruz, 4 çocuk, eşim ve ben. Asgari ücretle nereden kısarsak oradan kâr. Her gün 8 ekmek alıyorum ama yetmiyor. Ülkenin düştüğü durum üzücü ama lakin hiçbir umudumuz yok yöneticilerden dolayı. Halkı düşündüklerini sanmıyorum. Kendi ceplerini daha ön planda tuttukları için halktan koptukmlarını düşünüyorum, hiçbir şey düzelmeyecek. Ülkeyi bu duruma düşüren insanlardan kurtarmalarını bekleyemem.

Anlatacak o kadar çok şey var ki hangisinden başlasam bilmiyorum eğitim, adalet, hepsi altüst olmuş. Dolar, euro almış başını gitmiş. İşsizlik zaten... “

Kaynak: ANKA